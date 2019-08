Napoli: Insigne, fare risultato a Torino

NAPOLI, 29 AGO - "Viviamo la settimana di Juve-Napoli sereni ma sappiamo che è una partita sentita. Cerchiamo di prepararla nel miglior modo possibile per fare risultato". Lo ha detto Lorenzo insigne a Radio Kiss Kiss Napoli a due giorni dalla sfida dello Juventus Stadium. Il capitano del Napoli ha commentato la sfida alla Juventus di Sarri: "Sarà una strana sensazione averlo come avversario - ha detto - ma non ormai dobbiamo più pensarci. Dobbiamo pensare solo a fare una grande prestazione per uscire dallo Stadium con un risultato positivo".