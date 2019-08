F1: Mercedes conferma Bottas per il 2020

ROMA, 29 AGO - Il Team Mercedes di Formula 1 ha annunciato di aver confermato anche per il 2020 il finlandese Valtteri Bottas, che quindi effettuerà la quarta stagione consecutiva al fianco del pluricampione del mondo Lewis Hamilton. Dopo le voci su un possibile approdo del francese Sebastien Ocon, è arrivata invece la scelta di puntare ancora su Bottas che "ha avuto un ruolo chiave - afferma il team - per la conquista del campionato costruttori nel 2017 e 2018". Il finlandese, attualmente secondo nella classifica del mondiale piloti, con la Mercedes ha vinto cinque gran premi e ottenuto dieci pole position. "Sono felice e orgoglioso - ha commentato - e voglio ringraziare coloro che hanno deciso di riporre la loro fiducia in me. Questa conferma è il modo migliore per presentarmi motivato e pieno di stimoli in vista della gara di domenica e della seconda metà del 2019. Il mio obiettivo è diventare campione del mondo ed essere ancora parte della Mercedes è la migliore condizione per puntare al Mondiale nel 2020".