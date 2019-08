Per Neymar il PSG vuole solo soldi

ROMA, 29 AGO - Il possibile addio di Neymar al PSG, per fare ritorno nell'amata Barcellona, e dunque vestire ancora la maglia blaugrana, è il tema più scottante di questa ultimissima fase di mercato. Ieri il Paris Saint-Germain ha deciso di rifiutare l'ultima offerta del Barcellona per l'asso brasiliano, secondo quanto riferisce RCM Sport, che cita una fonte coinvolta nella nella trattativa. "Sanno cosa vogliamo", avrebbe riferito la fonte francese, con chiaro riferimento alla richiesta di una contropartita esclusivamente economica. La stessa fonte riferisce che, nel caso di contropartite tecnica, il club parigino - prima della chiusura del mercato - non avrebbe il tempo materiale per raggiungere accordi economici con i calciatori che potrebbero sbarcare all'ombra della Tour Eiffel. Secondo RMC, il Barca ha solo una possibilità per riappropriarsi di Neymar: pagare l'intero importo che il PSG chiede e che, nei primi incontri, era stato stimato in circa 220 milioni. Il Barcellona non ha mai superato l'offerta di 170.