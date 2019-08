Gruppo Vialli visita impianti Bogliasco

GENOVA, 29 AGO - Visita questa mattina del gruppo di Gianluca Vialli al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco dove si allenano la prima squadra e le giovanili. Non c'era l'ex calciatore ma erano presenti i due magnati James Dinan e Alex Knaster, insieme a Fausto Zanetton, co-fondatore con Vialli della piattaforma Tifosy. Sono rimasti circa un'ora e poi sono rientrati in hotel. Vialli è il capofila della cordata che vuole acquistare la Sampdoria, c'è tempo per concludere fino alla fine di settembre come evidenziato nella lettera d'intenti sottoscritta nei giorni scorsi col presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Che in queste ore sta definendo due colpi importanti per l'attacco doriano. Praticamente fatta per l'esterno offensivo argentino dello Zenit San Pietroburgo Emiliano Rigoni che arriverà in prestito oneroso (1 milione) più obbligo di riscatto al verificarsi di precise condizioni fissato a 9. Oggi si chiuderà per l'attaccante Giovanni Simeone: la formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.