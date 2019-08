Mihajlovic: wrestler Reigns, io guarito

BOLOGNA, 29 AGO - Tra le tante manifestazioni di sostegno di queste ore per l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, affetto di leucemia, ne è arrivata una da un personaggio che questa malattia l'ha sconfitta: è la star del wrestling statunitense Roman Reigns, tornato sul ring a marzo, mesi dopo l'addio per curarsi dalla patologia che era tornata a colpirlo. E' su twitter che Reings incoraggia l'allenatore, ieri dimesso dopo il primo ciclo di chemio: "Non si può fermare quest'uomo! Incredibile storia dell'allenatore della squadra italiana del Bologna, Sinisa Mihajlovic, e della sua battaglia contro la leucemia. Sii forte coach!".