Tennis: Us Open, Djokovic piega Londero

ROMA, 29 AGO - Novak Djokovic, n.1 del mondo, supera anche il secondo turno degli Us Open a New York: il tennista serbo ha vinto per 6-4, 7-6 (7-3), 6-1 contro l'argentino Juan Ignacio Londero, n.56 dell'Atp, dopo 2h12' di gioco. Il bulgaro Grigor Dimitrov, che aveva eliminato l'italiano Andreas Seppi al primo turno, ha superato per ritiro il croato Borna Coric, mentre il tedesco Dominik Koepfer si è imposto sullo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 (7-2), in 3h50'.