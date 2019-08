Dembelé chiude al PSG, non mi muovo

ROMA, 29 AGO - Ousmane Dembelé, l'attaccante esterno che il Barcellona ha acquistato nell'agosto 2017 dal Borussia Dortmund per 105 milioni più bonus, è l'ago della bilancia dell'operazione Neymar. Nelle contropartite tecniche che la dirigenza blaugrana ha sempre proposto al PSG per tornare in possesso del cartellino del fuoriclasse brasiliano, figura sempre il nome di Dembelé. Ieri di Dembelé - secondo quanto riporta il Mundo Deportivo - ha parlato il suo procuratore, Moussa Sissoko, che è stato perentorio. "Ousmane non andrà a PSG nell'operazione Neymar, continuerà al 100 per 100 a giocare nel Barça", le parole di Sissoko. Lo stesso giocatore sui social è intervenuto con un lapidario "non mi muovo" da Barcellona.