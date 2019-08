Totti, Roma lotterà per posto Champions

ROMA, 28 AGO - "La Roma non è al top ma i dirigenti in questi ultimi giorni di mercato possono fare operazioni in entrata e in uscita per migliorarla e puntare alla Champions che è l'obiettivo di tutti. Purtroppo quest'anno i primi tre posti credo siano occupati da Juve, Napoli e Inter. Almeno a tavolino sembra così, il campionato è più ristretto e per le altre può ambire solo alla quarta posizione". Lo ha detto Francesco Totti in un'intervista a Sky Sport a pochi giorni dal derby. "Sarà un match surreale senza me e De Rossi dopo tanti anni. Io potrei andare allo stadio, deciderò a breve. Sarebbe la prima volta che non vedo il derby dal vivo... - ha detto ancora l'ex dirigente giallorosso -. Un pronostico è difficile per una partita come questa. Sulla carta e dopo i risultati di domenica la Lazio sembra favorita ma poi in campo tutto è diverso perchè è una partita dura e molto sentita". Sul suo futuro, Totti ha spiegato che farà qualcosa nel mondo del calcio, non nello spettacolo: "Tra poco saprete".