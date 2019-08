Inter: Sanchez atterrato a Milano

MILANO, 28 AGO - Alexis Sanchez è atterrato a Milano. Ad accoglierlo circa 70 tifosi con cori e grande entusiasmo. L'attaccante cileno è sceso dall'auto per salutare i nerazzurri prima di iniziare la sua nuova avventura. Sanchez arriva in prestito secco all'Inter dal Manchester United che pagherà più del 50 per cento dell'ingaggio del giocatore. A breve svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro.