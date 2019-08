Barcellona: Rakitic e Dembelé per Neymar

ROMA, 28 AGO - Il centrocampista Ivan Rakitic più Ousmane Dembelé. Il Barcellona rilancia e, pur di rimettere le mani su Neymar, cala gli assi per un Paris Saint-Germain che cerca di ottenere il massimo dalla cessione del brasiliano, non più contento di giocare nel Parco dei Principi. Rakitic da qualche tempo è divenuta una riserva di lusso per l'allenatore Ernesto Valverde e dunque potrebbe divenire un'importante pedina di scambio nell'affaire dell'anno. Ne è convinto il quotidiano Sport, da sempre assai vicino alle vicende del club catalano. In caso di inserimento del croato come contropartita, la quota del cash da versare nelle casse del PSG si abbasserebbe a 125 milioni. L'unico ostacolo da superare, stando al giornale, è la volontà di Dembelé a volersi trasferire in patria (lui è francese). Potrebbe avere un ruolo importante nella sua decisione l'amicizia con Kylian Mbappé, centravanti del PSG.