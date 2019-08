Real Madrid: lesione muscolare, Isco ko

ROMA, 28 AGO - Per Zinedine Zidane non c'è pace da quando è tornato a sedersi sulla panchina del Real Madrid, fra infortuni e risultati che fanno discutere, ultimo dei quali il pari interno (1-1) con il Valladolid. Dopo gli stop del belga Eden Hazard, che sta cercando di accelerare il rientro, e del colombiano James Rodriguez, adesso tocca a Isco Alarcon. Il fantasista delle merengue ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale destro, come informa un comunicato del club blanco. Restano da stabilire adesso i tempi di recupero del giocatore, a lungo in odore di cessione.