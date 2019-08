Neymar-Barca, non si chiude ma ottimismo

ROMA, 28 AGO - "L'accordo non c'è, ma siamo più vicini". Le parole di Javier Bordas, uno dei dirigenti del Barcellona, in missione a Parigi per incontrare i vertici del PSG e concludere la trattativa per il ritorno di Neymar in Catalogna - rilanciate dal Mundo Deportivo - lasciano intendere che esistono margini positivi nella trattativa. Il vertice di ieri nella capitale francese si è concluso senza la fumata bianca, tuttavia nel clan blaugrana c'è ottimismo per il buon esito dell'operazione. Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, non ha partecipato alla riunione; per il Barca erano presenti il ceo Carscar Grau, lo stesso Bordas ed Eric Abidal, segretario tecnico, ma anche André Cury, responsabile del mercato brasiliano e vicino alla famiglia Neymar. Il Barcellona ha offerto a Leonardo, rappresentante del PSG, 170 milioni da pagare in due rate, oppure l'inserimento nella cifra complessiva di qualche giocatore, a cominciare da Ousmane Dembelé. Secondo Le Parisien la risposta del club parigino dovrebbe arrivare in giornata.