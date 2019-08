Golf: Omega, c'è McIlroy con 9 azzurri

ROMA, 28 AGO - Rory McIlroy, nuovo campione della FedEx Cup, sarà il protagonista assoluto dell'Omega European Masters (29 agosto-1 settembre) di golf, una delle grandi classiche del massimo circuito continentale che vedrà in campo anche 9 azzurri. A Crans Montana (Svi), il nordirlandese - n.2 del mondo - impreziosirà un field di assoluto livello. Sul percorso del Crans-sur-Sierre GC sono attese, infatti, altre star della disciplina. Sul green svizzero ci sarà anche tanta Italia: torna sul circuito Guido Migliozzi, che affiancherà la truppa dei 'soliti noti' formata da Andrea Pavan, Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli (che ieri ha guidato al successo nella Credit Suisse Silver Pro-Am il proprio team) e Filippo Bergamaschi. Tra le new-entry Gregory Molteni e l'amateur Giovanni Manzoni. Il primo, 37enne di Como, ha staccato il pass per Crans Montana, vincendo il Memorial Olivier Barras; il secondo ha ottenuto il via libera grazie all'exploit ad agosto nello Swiss International Amateur Championship.