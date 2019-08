Us Open: Thiem ko, Fabbiano al 2/o turno

ROMA, 27 AGO - Impresa di Thomas Fabbiano agli Us Open: il tennista pugliese, numero 87 del ranking, batte l'austriaco Dominic Thiem (testa di serie numero 4 del torneo) 6-4, 3-6,6-3, 6-2 e si qualifica per il secondo turno del torneo di Flushing Meadows. Una conferma per Fabbiano un mese dopo l'exploit di Wimbledon con Tsitsipas. Thiem è parso decisamente in difficoltà fin dalle prime battute che lo hanno condannato nel primo set. Nel secondo parziale ecco il sussulto d'orgoglio dell'austriaco. Il 6-3 (con l'unico break conquistato su 10 tentativi) è un fuoco di paglia, perché Fabbiano lascia solo 5 games nei successivi due set all'avversario, prendendosi di forza il successo. Prossimo avversario dell'azzurro il kazako Bublik.