Volley: Eurodonne, Italia-Slovenia 3-0

ROMA, 27 AGO - Quarta vittoria consecutiva al Campionato Europeo 2019 per la nazionale italiana femminile. Questa sera nella penultima gara della pool di Lodz Egonu e compagne hanno avuto la meglio sulla Slovenia 3-0 (27-25, 25-8, 25-17). Il successo ha permesso alle azzurre di portarsi in solitaria al comando del girone B: 4 vittorie e 12 punti. Giovedì si chiuderà la fase a gironi con il big match (ore 20.30) tra Italia e Polonia. La sfida con le padrone di casa molto probabilmente sarà decisiva per la classifica finale del girone e quindi anche per conoscere il nome delle avversarie delle azzurre negli ottavi di finale: il girone B è accoppiato con quello D (Bratislava, Slovacchia). La migliore marcatrice del match è stata Paola Egonu con 16 punti (4 aces), seguita da Cristina Chirichella (13 punti), molto efficace a muro: 5 quelli vincenti. Netta la supremazia delle azzurre a muro, 10 contro solo 1 realizzato dalla Slovenia.