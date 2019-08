Pugilato: azzurra Bonatti in semifinale

ROMA, 27 AGO - Otto le azzurre in gara agli Europei Elite femminili di pugilato le cui finali andranno in scena il 31 agosto, sul ring del Pabellón Amaya Valdemoro, a Madrid. Oggi è toccato a tre italiane: nella 48 kg Roberta Bonatti ha sconfitto la rumena Duta per 3-0; nella categoria 57 kg Irma Testa ha avuto la meglio sull'ucraina Tsyplakova (5-0); infine, nella 69 kg, Angela Carini ha prevalso sulla bulgara Yonuzova (4-1). Nei quarti vittoria convincente, e di prestigio, per la Bonatti che, superando 3-0 la testa di serie n.2 Duta, si è qualificata per le semifinali: venerdì se la vedrà contro la russa Chumgalakova. Più complicata la vittoria della Carini sulla bulgara Yonuzova, che le è valsa la qualificazione per i quarti, nei quali domani affronterà la ceca Schmoranzova. Grande prestazione per Irma Testa che, sconfiggendo l'ucraina Tsyplakova, è entrata nei quarti (domani) contro la Yildiz.