Toro: N'Koulou a casa, out anche Ansaldi

TORINO, 27 AGO - Nicholas N'Koulou non è stato convocato per la trasferta di Europa League del Torino, giovedì sera a Wolverhampton. Il difensore camerunense, al centro di un caso dopo la richiesta di non essere convocato da Mazzarri per l'esordio in campionato con il Sassuolo, salterà la sfida di ritorno dei Playoff di Europa League, in cui i granata devono recuperare il 2-3 dell'andata per accedere alla fase a gironi. Mancherà anche, ma per un altro motivo, Cristian Ansaldi: il laterale argentino, uscito alla fine del primo tempo del match con il Sassuolo, è stato sottoposto ad esami strumentali, come si apprende dal sito della società, che "hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale destro". Sono previste ulteriori indagini cliniche e strumentali tra 15/20 giorni.