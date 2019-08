Golf: Tiger Woods operato al ginocchio

ROMA, 27 AGO - Nuovo intervento al ginocchio sinistro per Tiger Woods. Dopo quelli del 2003 e 2008 il campione californiano ha annunciato su twitter di essere stato sottoposto ad un'altra operazione per risolvere "lievi problemi ai legamenti". Il fuoriclasse americano ha già ripreso a camminare e dovrebbe tornare ad allenarsi tra un paio di settimane. "The Big Cat" tornerà in campo alla fine di ottobre (24-27) in occasione dello ZOZO Championship, nuovo torneo del PGA Tour in programma in Giappone.