Biraghi all'Inter, Dalbert in viola

MILANO, 27 AGO - Un altro rinforzo per Antonio Conte: è fatta per l'arrivo di Cristiano Biraghi all'Inter dalla Fiorentina. Scambio di prestiti con Dalbert che raggiungerà la squadra di Montella. Biraghi arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni, e svolgerà le visite mediche probabilmente nella giornata di giovedì, mentre il brasiliano vestirà la maglia viola con la formula del prestito secco.