Giudice Serie B: due giornate a Da Cruz

ROMA, 27 AGO - Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, a Da Cruz dell'Ascoli, espulso sabato nella sfida contro il Trapani "per avere, al 46' del secondo tempo, a gioco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario rivolgendogli, inoltre, un epiteto insultante". Un turno di squalifica ciascuno a Scognamiglio del Trapani che, nello stesso episodio, aveva "colpito un avversario con una pallonata" ed era stato espulso, ma anche per Sciaudone del Cosenza, espulso per doppia ammonizione nel derby con il Crotone. Una giornata di squalifica anche al ds del Cosenza, Trinchera, colpevole di aver protestato con veemenza contro l'arbitro da bordo campo.