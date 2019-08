Rami al Fenerbahce, niente Brescia

ROMA, 27 AGO - Adesso è ufficiale: il campione del mondo 2018 in Russia, Adil Rami, non giocherà nel Brescia, ma con i turchi del Fenerbahce. E' stato lo stesso club di Istanbul a ufficializzare la notizia dell'ingaggio del 33enne difensore francese, che si era svincolato dal Marsiglia, pubblicando una foto del giocatore con la nuova maglia sul proprio account Twitter. Rami, che in passato ha vestito anche la maglia del Milan, ha firmato con il Fenerbahce per un anno con opzione sul secondo.