Atalanta: in arrivo Arana dal Siviglia

BERGAMO, 27 AGO - Sarà Guilherme Arana a completare il reparto esterni dell'Atalanta. Il mancino ventiduenne brasiliano del Siviglia è già in viaggio verso la nuova destinazione. Entro domani mattina, salvo imprevisti, le visite mediche e la firma. La formula è il prestito secco con diritto di riscatto a circa 10 milioni. In Andalusia dalla sessione invernale 2017/18, Guilherme Antonio Arana Lopes, nato a San Paolo il 14 aprile 1997, è cresciuto nel Corinthians, squadra con la quale ha vinto due titoli nazionali (2015, 2017) più un campionato paulista (2017), giocando anche nell'Atletico Paranaense. Con la Nazionale verdeoro Under 20 (8 match, 2 reti) ha partecipato al Sudamericano di categoria nel 2017.