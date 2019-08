Lozano 'serie A più forte, mi adatterò'

NAPOLI, 27 AGO - "Dal primo momento che il Napoli è stato interessato a me ho scelto di venire. E' una grande squadra, con un allenatore di grande esperienza e sono felice che mi abbia indicato come priorità. So di poter migliorare e dare un contributo alla crescita della squadra peer dare gioia ai tifosi". Lo ha detto Hirving Lozano, nuovo attaccante messicano del Napoli, nel corso della sua presentazione ufficiale. "So che la serie A è diversa dal campionato olandese - ha detto - il gioco è più rapido, di migliore qualità. Devo lavorare su quello che chiede il mister e adattarmi in fretta. Speriamo di poter fare grandi cose insieme".