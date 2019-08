Tifosi spingono Milan,50mila con Brescia

MILANO, 27 AGO - La sconfitta all'esordio con l'Udinese non spegne la fame di Milan da parte dei tifosi rossoneri: sabato contro il Brescia sono attesi circa 50mila spettatori per la prima di Marco Giampaolo a San Siro. Numeri che vanno di pari passo alla campagna abbonamenti, al momento in linea con i dati della scorsa stagione (30mila tessere vendute) e con le aspettative della società: la campagna abbonamenti, però, non è ancora chiusa, quest'anno andrà avanti fino al derby del 21 settembre.