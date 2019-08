Addio 'Pazza Inter', resta l'inno di Eli

MILANO, 27 AGO - Un'Inter concreta, compatta e senza cali d'attenzione. È l'Inter disegnata e fortemente voluta da Antonio Conte. Già ieri una prova contro il Lecce all'esordio, partita in cui non è stato intonato neppure l'inno 'Amala', molto amato dal pubblico ma emblema di quella fragilità emotiva e disattenzione che storicamente hanno caratterizzato la squadra nerazzurra. Ieri a San Siro, davanti a 65 mila spettatori entusiasti, è riecheggiato solo lo storico inno ''C'è solo l'Inter'' composto da Elio e Graziano Romani. Una novità che probabilmente si ripeterà anche nelle prossime partite. Il club dunque volta pagina, sposando l'indicazione di Conte che nel video di presentazione al fianco di Cattelan e del presidente Steven Zhang aveva subito affermato di non volere più pazzie. Concetto confermato poi anche ai giornalisti prima della finale di Champions League a Madrid: ''Non sarà più pazza Inter? No, sarà regolare e forte''.