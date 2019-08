Eurovolley donne: Italia-Belgio 3-0

ROMA, 26 AGO - Terza partita e terzo successo per la nazionale femminile di pallavolo, impegnata agli Europei 2019. Dopo Portogallo e Ucraina, le ragazze di Davide Mazzanti hanno superato anche il Belgio col punteggio di 3-0 (25-18, 25-21, 25-23). A poco più di tre settimane dal torneo di qualificazione olimpica, a Lodz (Polonia) Egonu e compagne hanno piegato con lo stesso punteggio la nazionale belga. Grazie al successo le vice campionesse mondiali si sono portate al primo posto della Pool B, con tre vittorie e 9 punti in classifica. Domani l'Italia sarà impegnata contro la Slovenia, alle ore 21. "Questa sera a livello di fase punto le ragazze hanno fatto una bellissima partita - ha commentato il ct, Davide Mazzanti - Ci innervosiamo ancora un po' troppo nel cambio palla, quando le cose non vanno bene. In alcuni momenti abbiamo forzato troppo le situazioni e il Belgio ne ha approfittato. Domani contro la Slovenia cambierò qualcosa, ma non più di tanto".