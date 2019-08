Marotta, mai chiesto a Icardi di restare

MILANO, 26 AGO - Beppe Marotta è ''infastidito'' per le dichiarazioni a Tiki Taka di Wanda Nara e nega che qualcuno abbia chiesto a Icardi di ''restare all'Inter''. ''Per noi - spiega l'ad dell'Inter a Dazn prima della partita con il Lecce - un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare. La nostra strategia è precisa, andremo avanti fino alla fine, nessuno può stravolgere questa linea comune''.