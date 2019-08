Real Madrid: James fuori tre settimane

ROMA, 26 AGO - Ancora un infortunio, il nono dall' inizio della nuova stagione calcistica, per il Real Madrid. Questa volta è toccato a James Rodriguez, obiettivo di mercato del Napoli, costretto a uscire ieri al 12' st nel corso della partita contro il Valladolid, in cui fino a quel momento era stato fra i migliori in campo. Il colombiano è stato sottoposto alle cure del caso, che hanno evidenziato, fa sapere una nota del club, "una lesione al soleo del polpaccio destro. Seguiamo da vicino l'evoluzione delle condizioni del giocatore". Non viene fatta una prognosi ma i media spagnoli sottolineano che per questo tipo di problema di solito lo stop forzato è almeno di tre settimane. Di sicuro James salterà la prossima partita contro il Villarreal e poi gli impegni con la sua nazionale.