Mihajlovic: affetto fan su social

BOLOGNA, 26 AGO - "Vi leggo tutti. Grazie. Mi scoppia il cuore". Una commossa Viktorija Mihajlovic commenta così su Instagram le centinaia di messaggi di fan e tifosi che hanno invaso i social di messaggi di incoraggiamento e ammirazione per il ritorno in panchina, a sorpresa ieri sera a Verona, del papà Sinisa a 40 giorni dall'annuncio choc della leucemia che l'ha colpito. Viktorija condivide nelle sue Storie social i post di ammirazione per il mister del Bologna e condivide la foto della madre Arianna, scrivendo "I guerrieri si riconoscono da lontano". Su Instagram ha pubblicato una foto di Sinisa ieri sera al Bentegodi per la prima partita di campionato del Bologna: "La grande bellezza", scrive Viktorija. Passa in rassegna i commenti e gli applausi dei tifosi anche l'altra figlia di Sinisa, Virginia, che per la sorpresa del papà ai rossoblu ha scritto su Instagram: "Dirti che ti amo è troppo poco.