Media stranieri applaudono Mihajlovic

ROMA, 26 AGO - "Mihajlovic promette e mantiene". Cosi' il portoghese Record titola sull'incredibile presenza in panchina di Sinisa Mihajlovic ieri in Verona-Bologna, solo 40 giorni dopo la diagnosi di una leucemia. Ad applaudire il coragggio del tecnico serbo e' tutta la stampa europea, dalla Bbc ad As. Secondo il sito dell'emittente britannica, quella di Mihajlovic e' stato un "ritorno emozionante". As parla di "coraggio", mentre per i media francesi il suo e' un "eccezionale coraggio"