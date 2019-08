Fonseca, la difesa? serve più attenzione

ROMA, 25 AGO - "Abbiamo cominciato molto bene nei primi quindici minuti, i problemi sono arrivati nella fase difensiva e non in quella offensiva, dove abbiamo fatto bene: avremmo dovuto controllare la profondità degli attaccanti avversari". Intervistato da Dazn nel dopopartita di Roma-Genoa, il tecnico dei giallorossi Paul Fonseca cosa non è andato. "Abbiamo giocato quasi sempre nell'altra metà campo - spiega -. Il Genoa è stato bravo a colpire, e quando si subiscono tre gol è difficile vincere. Dobbiamo trovare equilibrio. Come? Analizzando la prestazione e cercando di migliorarla. Abbiamo fatto tanto in avanti, ma serve maggiore attenzione in difesa".