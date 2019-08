Toro:tifosi contestano,striscioni stadio

TORINO, 25 AGO - La tifoseria del Torino è sul piede di guerra dopo la sconfitta in Europa League, per l'assenza di operazioni di mercato della società granata. Nel giorno della prima di campionato, alle 20,45 contro il Sassuolo, affiora la contestazione con striscioni appesi sui muri dei due stadi, l'Olimpico Grande Torino e il Fidadelfia. All'ingresso della curva Maratona del 'Grande Torino' campeggia la scritta "Tante promesse, mille parole ma quando lo compri un giocatore?". Nel Filadelfia, invece, due gli striscioni, uno ironico: "Grazie Presidente per questo mercato 'stupefacente'"; l'altro è una risposta alla voci di cessioni importanti, come quella relativa a Nkoulou: "Vietato vendere".