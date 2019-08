iclismo: CyClassic Amburgo,vince Viviani

AMBURGO, 25 AGO - Ancora un'impresa di Elia Viviani. L'olimpionico di Rio, e campione d'Europa in carica, ha vinto allo sprint la 24/a edizione della 'CyClassic' Euroeyes di Amburgo, precedendo l'australiano Caleb Ewan, secondo, e l'ex campione d'Italia Giacomo Nizzolo, che ha chiuso al terzo posto. Nei primi dieci anche Matteo Trentin, settimo. "Sono felice - ha detto Viviani dopo la premiazione - perché vincere qui non è stato affatto facile, anche per via del caldo, e devo molto al gran lavoro fatto dalla Deuceninck, la mia squadra. Sono fiero dei miei compagni, ed orgoglioso di aver 'inaugurato' con una vittoria la maglia di campione europeo".