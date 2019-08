Boxe:Europei donne, bene le azzurre

MADRID, 25 AGO - Bilancio positivo per le due pugilatrici azzurre che oggi sono salite sul ring del 'Pabellon Amaya Valdemoro' di Madrid per gli Europei donne Elite. La piemontese Giulia Lamagna ha conquistato l'accesso ai quarti di finale, nella categoria dei 54 kg, battendo ai punti per 4-0 la bielorussa Khunja. Vittoria, per 5-0, e passaggio ai quarti di finale anche per Francesca Amato nei 64 kg contro la bulgara Eliseeva. Mercoledì prossimo la fighter di origini campane se la vedrà con la britannica Reid in un match che varrà l'entrata in zona medaglie. Prossima rivale della Lamagna sarà invece la romena Perijoc.