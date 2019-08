Mihajlovic a Verona, vuole la panchina

BOLOGNA, 25 AGO - L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic - a quanto si è appreso - questa sera sarà a Verona dove la squadra emiliana sfiderà i padroni di casa neopromossi in Serie A. L'allenatore serbo, alla vigilia della partita, era stato inserito nella distinta. Mihajlovic ha chiesto di poter sedere in panchina ma potrebbe guardare la partita in un box sugli spalti del Bentegodi. Il tecnico si sta curando e sostenendo cicli di terapie per combattere la leucemia che gli è stata diagnosticata nei mesi scorsi.