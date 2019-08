Moto:Quartararo'spero Dovizioso sia ok'

ROMA, 25 AGO - "È stata una prima curva difficile da affrontare: Rins ha fatto un'ottima partenza, è stato molto aggressivo. Appena c'era da piegare però io ho perso il grip, la moto è saltata e Dovizioso l'ha colpita". Fabio Quartararo, il pilota che ha involontariamente innescato la carambola che ha portato all'incidente di Andrea Dovizioso, legge così quanto successo al via del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGp: "l'importante però è che tutti e due stiamo bene e spero che anche per lui sia tutto a posto". Un rimpianto per il pilota della Yamaha che era andato molto forte in tutto il weekend: "Siamo stati sempre davanti in questi giorni a Silverstone, di solito facciamo bene con il giro secco e meno con il passo. Nel warm up avevamo girato molto forte, peccato".