Premier: tutto facile per City,vince 3-1

ROMA, 25 AGO - Il Manchester City tiene il passo del Liverpool, imponendosi per 3-1 sul terreno del Vitality Stadium, contro il Bournemouth nel posticipo della 3/a giornata della Premier League. Protagonista del successo della squadra di Pep Guardiola è stato Sergio Aguero, che ha sbloccato il punteggio al quarto d'ora, servito dal belga de Bruyne, quindi ha chiuso i conti al 19' della ripresa, questa volta su passaggio dello spagnolo David Silva. Sterling al 43' del primo tempo aveva firmato il 2-0 'Citizens' e Wilson, in pieno recupero del primo tempo, aveva accorciato le distanze per i padroni di casa allenati da Eddie Howe. Il Manchester City è secondo in classifica con 7 punti, contro i 9 dei 'Reds' di Klopp, ieri vittoriosi in casa (3-1) contro l'Arsenal, che è terzo con 6 lunghezze.