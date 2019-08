Aprilia,Iannone rimonta fino 10/a piazza

ROMA, 25 AGO - Entrambe le Aprilia hanno aperto la loro gara a Silverstone con una ottima partenza, che ha proiettato Andrea Iannone e Aleix Espargaró nell'accesa lotta per le prime dieci posizioni. Le RS-GP hanno mostrato una buona costanza, mantenendo il contatto con il secondo gruppo. La buona prestazione di Aleix si è pero' interrotta a meno di due giri dalla bandiera a scacchi, per un problema tecnico ora al vaglio dei tecnici. Uno stop immeritato per il pilota catalano, che ha comunque applaudito la ritrovata competitività in vista della ultima parte di campionato. Andrea ha chiuso una buona gara in decima posizione, eguagliando il miglior risultato di Assen e, soprattutto, beneficiando di una iniezione di fiducia dopo il duro lavoro svolto fino ad oggi. "La mia partenza - racconta Espargarò - è stata molto buona ma poi ho perso un paio di posizioni in seguito all'incidente tra Dovi e Quartararo. Sono riuscito a recuperare velocemente e il passo non era male"