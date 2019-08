Moto3: Ramirez vince la classe leggera

ROMA, 25 AGO - Il GP di Gran Bretagna classe Moto3 va a Marcos Ramirez. Il pilota Leopard Racing vince la sua seconda gara stagionale dopo Montmeló e diventa una importante realtà iridata, ora è quarto in classifica generale. Campionato sempre comandato da Lorenzo Dalla Porta, suo collega di box, che va sul gradino più basso del podio dietro a Tony Arbolino. È proprio l'alfiere VNE Snipers che scatta bene dalla pole position e si pone al comando della gara. Ma non riesce ad andare via, lo tengono agganciato al gruppo degli inseguitori Dalla Porta e John McPhee (Petronas Sprinta Racing). Lo scozzese perderà contatto con le posizioni migliori e sarà settimo. Salgono in cattedra i piloti Leopard Racing, Dalla Porta però interpreta una prova conservativa pensando al primato in classifica iridata cementificato grazie al podio. Mentre Arbolino paga forse il gioco di squadra dei celesti che lancia Ramirez verso i 25 punti iridati.