Moto: warm up, Quartararo il più veloce

ROMA, 25 AGO - Fabio Quartararo è il più veloce nel warm up che precede il gran premio di Silverstone. Il francese con la sua Yamaha del Team Petronas batte Marc Marquez(che partirà in pole position) con il tempo di 1:59.609. Terzo Andrea Dovizioso (+0.301), chiamato alla rimonta (scatterà dalla settima casella in griglia). Conferma lo stato di grazia Valentino Rossi che, dopo aver segnato ieri in qualifica il secondo tempo, nel warm up è quarto. Nella top ten anche le Yamaha di Maverick Vinales e Franco Morbidelli, con il sesto e ottavo tempo. Nono tempo per la Ducati di Danilo Petrucci.