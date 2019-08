Ancelotti, insultato per 90 minuti

ROMA, 24 AGO - "Firenze è un campo ostico, un ambiente ostile. Dopo novanta minuti di insulti ho invitato le persone che me li facevano di andare a casa, che era ora. Ricevere insulti non fa piacere, purtroppo ci sono tanti ignoranti e dispiace". Così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. "L'inizio della partita è stato difficile, eravamo un po' in ritardo nel pressing, ma siamo stati bravi nella gestione. Sono tre punti importanti. Abbiamo preso tre gol, ma ne abbiamo fatti quattro in trasferta. Se ci serve un attaccante? No, forse un difensore". Quanto alle ambizioni dei partenopei, il tecnico ribadisce che "questa squadra può vincere. E' forte e anche in un inizio non giocato bene ha mostrato grandissime qualità offensive. I quattro hanno dato fastidio e dobbiamo prenderci questa responsabilità. Insistiamo su quanto stiamo facendo. In allenamento la squadra mi dà soddisfazioni come poche altre".