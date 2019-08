Premier: Liverpool-show, l'Arsenal va ko

ROMA, 24 AGO - In Premier League, dopo 3 giornate, c'è una sola squadra a punteggio pieno (9 punti): è il Liverpool campione d'Europa. La squadra del tedesco Juergen Klopp stasera ad Alfield Road ha battuto l'Arsenal dello spagnolo Unai Emery - che alla vigilia vantava due successi su altrettante partite - per 3-1. 'Reds' in vantaggio al 41' con Matip di testa, su cross dalla destra di Alexander-Arnold (la mischia in area che né è scaturita era però viziata da una trattenuta irregolare di Van Dijk); nella ripresa Salah ha raddoppiato al 4' su rigore e firmato la doppietta personale al 13'. Inutile il gol della bandiera al 40' dell'ex doriano Torreira per i 'Gunners'. Un chiaro messaggio alle rivali per il titolo. Domani alle 15 toccherà al Manchester City rispondere sul campo del Bournemouth alla mini-fuga dei rivali.