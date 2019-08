Torino: Mazzarri, cerca rivincita

TORINO, 24 AGO - Parte il campionato e per il Torino la parola d'ordine è già dimenticare, "resettare" - dice il tecnico Walter Mazzarri - la serata negativa in Europa League. I granata tornano all'Olimpico Grande Torino, contro il Sassuolo, con qualche novità di formazione. "E' possibile che ci siano dei cambiamenti - dice - cercheremo la rivincita dopo la sconfitta dell'altra sera. Da lunedì poi penseremo al Wolverhampton per tentare di ribaltare il risultato". Probabile che domani sera giochino dal 1' Rincon e Aina al posto di Meitè e Ansaldi. Belotti ha superato il recente acciacco, la distorsione al ginocchio destro calciando il rigore del 2-3 al 90', e ci sarà. "Quando gli ho parlato oggi al campo non mi ha nemmeno accennato all'infortunio - rivela Mazzarri - lui ha già la testa al Sassuolo, quindi che il 'Gallo' ci sia lo do per scontato". Mazzarri chiede ancora il sostegno del pubblico: "Giovedì i tifosi sono stati straordinari. Ci sarà bisogno anche di loro perché il Sassuolo è un avversario agguerrito".