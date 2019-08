Moto: gioia Rossi 'grande prima fila'

ROMA, 24 AGO - ''Sono molto molto contento perche' la qualifica è diventata fondamentale per la gara''. Subito dopo aver conquistato la seconda piazza nel Gran Premio di Silverstone Valentino Rossi è al settimo cielo. ''E' stata dura - ha ammesso il pilota della Yamaha - ho dovuto ragionare se tirare o no, ho fatto un bel tempo e partire in prima fila è un gran risultato. La moto va bene e vediamo di essere pronti domani''.