Moto2: Arbolino in pole a Silverstone

ROMA, 24 AGO - Tony Arbolino firma la pole position del GP di Gran Bretagna classe Moto3. È la terza stagionale per il pilota VNE Snipers che detta il passo in qualifica con il tempo di 2:11.631s, nuovo record della sessione a Silverstone Alle sue spalle Lorenzo Dalla Porta, Leopard Racing. Il leader della classifica iridata inizierà la gara con un buon vantaggio sul rivale in campionato, Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team). Lo spagnolo scatterà infatti dalla dodicesima casella. A chiudere la prima fila Marco Ramirez (Sama Qatar Angel Nieto Team). Dal centro della secondo partirà Niccolò Antonelli (Sic58 Squadra Corse) che, nonostante una caduta nelle fasi finali della Q2, è con i primi. Settimo tempo per Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46).