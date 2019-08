'Mi aspetto una bolgia al Ferraris'

GENOVA, 24 AGO - "Mi aspetto che il Ferraris sia una bolgia ma toccherà anche a noi trascinare i tifosi". Si alza il sipario sulla nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco, la sfida domani sera a Genova con la Lazio è già un test importante per una squadra che ha cambiato modulo puntando sul tridente offensivo. Le sensazioni? "Sono convinto che faremo una grande prestazione", dice. Formazione più o meno delineata anche se domani mattina saranno sciolti gli ultimi dubbi con Jankto e Ramirez che hanno qualche acciacco muscolare e non sono al meglio. Se il primo non dovesse farcela sulla linea di centrocampo ci sarà Vieira insieme a Ekdal e Linetty. L'alternativa di Ramirez invece è Gabbiadini, in attacco sicuri di una maglia Caprari sulla sinistra e Quagliarella centravanti. E Di Francesco confida molto sul capocannoniere dell'ultimo campionato di serie A: "Sono certo che farà tante reti anche in questa stagione".