Cagliari: Maran, in campo per vincere

CAGLIARI, 24 AGO - Nandez in campo dal primo minuto. E tanta voglia di partire a razzo. Cagliari domani contro il Brescia alla Sardegna Arena per l'esordio del campionato del centenario (fondazione nel 1920) e del mezzo secolo dalla conquista dello scudetto (tricolore del 1970). Una sfida particolare. Con un sardo, l'ex Massimo Cellino, presidente dei lombardi. E un lombardo, Tommaso Giulini, alla guida del club sardo, venduto proprio da Cellino sei anni fa. "Dobbiamo buttarci in questo torneo con grande entusiasmo e voglia - ha detto Rolando Maran (ex Brescia) in conferenza stampa - Le neopromosse danno spesso il meglio proprio in queste partite di campionato. Ma noi dobbiamo scendere in campo per la vittoria: partire con il piede giusto per noi è molto importante". In realtà è stato buono anche l'avvio in Coppa Italia con la qualificazione ottenuta in dieci uomini contro il Chievo. "In quella gara - ha spiegato l'allenatore - ho visto cose buone e meno buone.