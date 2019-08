Giampaolo,Milan competitivo a Udine

CARNAGO (VARESE), 24 AGO - ''A Udine domani voglio vedere un Milan già competitivo. Non siamo in ritardo anche se alcuni giocatori sono arrivati tardi. Domani scenderanno in campo undici giocatori veri, le partite si giocano anche sulla voglia di vincere e non solo sugli aspetti tecnico-tattici''. Marco Giampaolo non cerca alibi e, alla vigilia dell'esordio in campionato contro l'Udinese, si aspetta un Milan pronto a dare battaglia, nonostante nella squadra titolare non sarà presente nessuno dei nuovi acquisti. ''Per me - spiega Giampaolo - debuttare sulla panchina del Milan è un sogno, un privilegio, una grande chance. Lo è per me e anche per i calciatori, non è un discorso unilaterale. Gli ultimi arrivati sono più indietro ma stanno lavorando bene. Questo lo sapevo già, non è una cosa nuova per me. Ho una visione, ho l'idea di dove bisogna arrivare e attraverso quali step. I calciatori mi seguono, sono fidelizzati e attenti. Non possiamo fare altro che migliorare''.