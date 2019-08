FedEx Cup, Koepka vola in testa

ROMA, 24 AGO - Ad Atlanta Brooks Koepka mette la freccia e vola al comando del Tour Championship, ultimo atto della FedEx Cup 2019. In Georgia (Stati Uniti), nel torneo che chiude la stagione del PGA Tour, il leader mondiale con un totale di -13 vanta un solo colpo di vantaggio su Justin Thomas e Rory McIlroy, entrambi secondi con -12. Dopo aver scalato le classifiche mondiali e aver vinto 4 Major Koepka, miglior player del 2018 sul massimo circuito americano, adesso punta anche al super jackpot da 15 milioni di dollari messo in palio per il vincitore della FedEx Cup. Sul percorso dell'East Lake GC (par 70) chance di successo pure per Patrick Cantlay, quarto con -11. Mentre il miglior score di giornata è di Chez Reavie (parziale e totale di -6), 7/o e protagonista anche di una hole in one (la ventunesima in carriera e la quinta sul PGA Tour) show. Dopo il successo 2018 sfumano le possibilità di calare il bis per Justin Rose. Il campione olimpico di Rio 2016 è 22/o (par) e fuori dalla lotta per il titolo.