Ettore Bassi a Gubbio per Trofeo Fagioli

ROMA, 23 AGO - C'e' anche Ettore Bassi a Gubbio in vista del Trofeo Luigi Fagioli. L'attore di origine pugliese si rivela sempre più un meticoloso e preciso pilota per ottenere le migliori prestazioni al volante dell'Osella PA 21 Jrb Suzuki con cui ha pianificato il suo programma 2019. Il protagonista di film e fitcion di grande successo, desidera poter prendere il giusto ritmo al volante della biposto curata dalla DM Competizioni sottolineando il singolare rapporto con Gubbio e con il tracciato del Trofeo Luigi Fagioli: ''Ho conosciuto il tracciato della Gubbio Madonna della Cima nel 2007 durante le riprese di san Francesco - spiega Bassi - alcune scene furono girate proprio in località Madonna della Cima presso l'arrivo della gara. Quando vidi la strada pensai, qui si potrebbe fare una gara di velocità in salita è una strada meravigliosa, ma mi imbattei in un manifesto scolorito che illustrava l'ultima edizione svolta del Trofeo Fagioli, così capii che la mia impressione era giusta!''.